Luxemburg: Bringt Rodingens neues Parkhaus endlich die ersehnte Erleichterung?

Seit 2019 befand sich der «Park and Ride» im Bau und wird am heutigen Montag eröffnet.

Seit dem heutigen Montag (16 Uhr) zählt der Süden Luxemburgs 1600 neue Parkplätze. Der heute eröffnete «Park and Ride» soll etwas Entspannung in die angespannte Parksituation rund um den Rodinger Bahnhof bringen. «Ich wohne seit vierzehn Jahren hier und hoffe sehr, dass der neue P&R endlich das Parkproblem löst. Wir haben zwar eine Vignette, aber wir bekommen nie einen Platz in der Nähe unserer Wohnung», erzählt Alfredo, der in der Rue Adolphe, unweit des Bahnhofs von Rodingen, wohnt. Der Anwohner verlor jeden Tag reichlich Zeit bei der Suche nach einer nahegelegenen Abstellmöglichkeit. Um seinem Leid ein Ende zu bereiten, hat er sich sogar einen Platz in der Tiefgarage gemietet – der ihn stolze 120 Euro im Monat kostet.