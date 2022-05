Fußballmärchen: Bristol Rovers feiern nach irrem 7:0-Sieg den Aufstieg

Was für Szenen: Die Bristol Rovers feiern den Aufstieg in die League One.

Unfassbare Geschichte in Englands 4. Fußball-Liga: Die Bristol Rovers holen am letzten Spieltag der Saison in der viertklassigen League Two in England einen Sieben-Tore-Rückstand gegenüber dem direkten Konkurrenten Northampton Town auf und feiern mit einem dramatischen 7:0-Erfolg den Aufstieg in die League One.