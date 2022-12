Neue Umfrage : Briten not amused – Beliebtheit von Harry und Meghan sackt dramatisch ab

Auch die Herzogin von Sussex sagt, dass sie an «die Wölfe verfüttert» wurde.

Im Familienstreit der Windsors bläst Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (40) heftiger Gegenwind der britischen Medien und Öffentlichkeit entgegen. Die Zeitung «Times» nannte den Trailer für den zweiten Teil der Netflix-Doku über das Paar «aufwieglerisch». Die Boulevardzeitung «Sun» titelte am Dienstag mit Blick auf den Konflikt mit Bruder Prinz William (40): «Harrys Krieg gegen Will». In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov, die rund um den ersten Teil von «Harry und Meghan» erhoben und nun veröffentlicht wurde, sackte die Beliebtheit der beiden weiter ab.

Nur noch ein Drittel der Briten – meistens jüngere – hat laut der Umfrage eine positive Meinung über Harry, der zweimal für sein Land in Afghanistan diente. Hingegen denken 59 Prozent negativ über ihn. Damit sei das Nettoergebnis um 13 Zähler auf minus 26 im Vergleich zur vergangenen Erhebung Mitte November gesunken. Nur ein Viertel der Briten sieht Meghan positiv.

Doch es gibt auch Unterstützung für das Paar. Dabei fällt immer wieder der Name von Prinz Andrew – der Bruder von König Charles III. ist wegen seiner Verwicklung in einen Skandal um sexueller Misshandlung seit Jahren kaum noch in der Öffentlichkeit zu sehen. Dennoch wohnt er auf dem Gelände von Schloss Windsor und führt seinen Prinzentitel weiter. Die Rede ist von Doppelmoral.