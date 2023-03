Spanien: Briten schäumen – Lanzarote will sie durch «bessere deutsche Touristen» ersetzen

Eskapaden deutscher Touristen

Die Briten haben im Ausland nicht immer einen guten Ruf. So bestätigen einige von ihnen das Klischee, betrunken, laut und rücksichtslos zu sein. Dass nun aber ausgerechnet die traditionellen Rivalen der Briten so gut wegkommen, schmeckt der «Daily Mail» gar nicht. «Die Vision von Präsidentin Dolores von ausgabefreudigen und verantwortungsbewussten Deutschen entspricht nicht ganz der Realität», schreibt die Boulevardzeitung. Während die Briten im Ausland «verständlicherweise oft für ihre Eskapaden an den Stränden der spanischen Inseln belächelt werden», seien sie nicht die Einzigen, die sich manchmal etwas zu sehr gehen lassen würden.



So zählt die Zeitung genüsslich die Eskapaden deutscher Touristen auf spanischen Ferieninseln auf. Es wird der Fall der 13 Kegelbrüder aufgerollt, die auf Mallorca von ihrem Hotelbalkon aus Zigarettenstummel auf eine Bar geworfen und diese so abgebrannt haben sollen. Außerdem seien auf der gleichen Insel 2016 zwei Personen festgenommen worden, die zehn Strandtücher gestohlen und einen Verkäufer eines kleinen Ladens angegriffen haben sollen, bevor sie geflüchtet seien.