Seltene Krankheit : Britin ist allergisch gegen starke Emotionen – «lachen kann mich umbringen»

Natasha Coates leidet an einer seltenen immunologischen Störung. Starke Emotionen lösen bei ihr starke Allergiesymptome aus. «Ich fühle mich wie eine tickende Zeitbombe», sagt die Britin.

Natasha Coates aus der englischen Stadt Nottingham könnte wegen eines Lachens sterben – wortwörtlich. Die 27 Jahre alte Britin leidet an einer seltenen Krankheit: Coates ist allergisch gegen starke Emotionen – «schwitzen, lachen oder weinen oder gestresst sein könnten mich umbringen», erklärt die Frau der britischen Zeitung « The Mirror ».

Welche wird ihre letzte allergische Reaktion sein?

Die Frau leidet unter dem Mastzellenaktivierungssyndrom (MCAS) einer seltenen immunologischen Störung, bei der eine Person «wiederholte schwere Allergiesymptome erfährt, die mehrere Organe betreffen», erklärt die American Academy of Asthma, Allergy and Immunology. «Bei MCAS setzen die Mastzellen irrtümlich und übermäßig chemische Stoffe frei, was zu Symptomen in der Haut, im Magen-Darm-Trakt, im Herzen, in den Atemwegen und im neurologischen System führt», sagen Experten des US-Forschungszentrums Genetic and Rare Diseases Information Center.