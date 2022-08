4472 Kilometer : Britin stellt mit gebrochenem Knie Marathon-Weltrekord auf

Was für die meisten Normalsterblichen schon als Strapaze gilt, hat die 35-jährige Kate Jaden gleich 106 Tage in Folge gemacht. Eigentlich plante die Britin ursprünglich, die Marathondistanz von 42.195 Kilometern 100 Mal zu rennen, um damit Geld für gemeinnützige Organisationen zu sammeln, wie « BBC » schreibt. Nachdem die Aktion aber mehr und mehr Aufmerksamkeit erhielt, entschloss sich Jaden dazu, den Rekordversuch bei Guinness anzumelden.

51.000 Euro gesammelt

2500 Kilometer mit gebrochenem Knie gelaufen

Ihren letzten Marathonlauf absolvierte sie am 15. April, nachdem sie die 105 Tage zuvor jeweils mehr als 42 Kilometer zu Fuß zurückgelegt hatte. Fast wäre der Weltrekord aber durch eine Verletzung zunichte gemacht worden – an Tag 46 bemerkte Jaden, dass sie Mühe hatte, ihr Gewicht zu tragen. Sie vermutete eine Verletzung als Grund, setzte die Marathonserie aber dennoch fort.

Ein MRI-Scan im Mai, nachdem sie ihren Rekordlauf bereits erfolgreich abgeschlossen hatte, brachte dann Gewissheit. In Jadens Knie wurde ein Bruch entdeckt, der für die anhaltenden Schmerzen verantwortlich gewesen sein dürfte. In der Folge absolvierte die Britin 60 Marathonläufe mit einem gebrochenen Knie – eine Gesamtdistanz von mehr als 2500 Kilometern, was ungefähr der Strecke Zürich – Zypern in Luftlinie entspricht.