Britische Charts: Beatles-Single nimmt Kurs auf Platz eins

Nur wenige Tage nach ihrer Veröffentlichung nimmt die vermutlich letzte Aufnahme der Beatles Kurs auf Platz eins der britischen Charts. «Now And Then» sei am ersten Wochenende bereits häufiger verkauft worden als die vier übrigen besten Singles zusammen, berichteten britische Medien am Montag unter Berufung auf die Official Chart Company. Nach nur zehn Stunden hatte das am Donnerstag veröffentlichte Werk den 42. Platz erreicht. Aller Voraussicht nach steht der Song bei der Chart-Veröffentlichung an diesem Freitag an der Spitze.