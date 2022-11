London : Britische Notenbank hebt Leitzins auf 3 Prozent an

Die Bank of England hat das Tempo ihrer Zinserhöhung erhöht. Der Leitzins steigt um 0,75 Prozentpunkte.

Die britische Notenbank hat ihr Tempo bei den Zinserhöhungen wie erwartet beschleunigt. Der Leitzins steigt um 0,75 Prozentpunkte auf 3,00 Prozent, wie die Bank of England am Donnerstag nach ihrer Zinssitzung in London mitteilte. Analysten hatten mit dem Schritt überwiegend gerechnet. Zuletzt hatte sie den Leitzins nur um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Es ist die mittlerweile achte Zinserhöhung seit Dezember 2021.