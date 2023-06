Mit 87 Jahren: Britische Oscar-Preisträgerin Glenda Jackson gestorben

Die britische Schauspielerin und zweifache Oscar-Preisträgerin Glenda Jackson ist tot. Das meldete die Nachrichtenagentur PA am Donnerstag unter Berufung auf ihren Agenten. Sie wurde 87 Jahre alt. Sie sei in ihrem Londoner Wohnhaus verstorben, teilte Jacksons Agent Lionel Larner mit.

Jackson war in den 60er und 70er Jahren eine der bekanntesten britischen Filmschauspielerinnen. Für ihre Rollen in «Liebende Frauen» und «Mann, bist du Klasse» wurde sie jeweils mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Anschließend wechselte sie in die Politik und saß 23 Jahre für die Labour-Partei im britischen Unterhaus. Danach kehrte sie zur Schauspielerei zurück und glänzte unter anderem in der Titelrolle von William Shakespeares «König Lear».