Britische Royals: Königsfamilie soll «Suits» zensiert haben

Royal Family befürchtete unschöne Szenen

«Die königliche Familie hat sich zu einigen Dingen geäußert. Nicht viele Dinge, aber ein paar Dinge, die wir tun wollten und nicht tun konnten, und das war ein wenig irritierend», erklärt Korsh zu der Einflussnahme. Er erinnere sich an ein konkretes Beispiel, bei dem es um eine bestimmte Dialogzeile gegangen sei. «Die Familie meiner Frau verwendet das Wort ‹Poppycock›, wenn sie ein Thema zu besprechen hat, das heikel sein könnte. Sie würden sagen: ‹Es ist Poppycock.›» (zu Deutsch: Unsinn, Quatsch.) Als Hommage an seine Schwiegerfamilie wollte er das Wort in die Serie einbauen.

«Die königliche Familie wollte aber nicht, dass Meghan das sagt», erzählt Korsh. «Sie wollten ihr nicht das Wort ‹Poppycock› in den Mund legen. Ich nehme an, weil sie nicht wollten, dass die Leute es so zusammenschneiden, dass sie ‹Cock› (zu Deutsch: Penis) sagt. Also mussten wir es in ‹Bullshit› ändern, und es gefiel mir nicht, weil ich meinen Schwiegereltern gesagt hatte, dass ‹Poppycock› in der Show vorkommen würde.»