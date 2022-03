Cas-Urteil zu Dopingfall : Britische Sprintstaffel verliert Silber

Das britische Team der Olympischen Sommerspiele hat nun eine Medaille weniger. Auch die B-Probe eines Sprinters der 4x100-Meter-Staffel ist positiv ausgefallen.

Der britischen 4x100-Meter-Staffel ist wegen eines Dopingfalls nachträglich die bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio gewonnene Silbermedaille aberkannt worden. Das teilte der Internationale Sportgerichtshof Cas am Freitag mit. Konkret geht es um das Dopingvergehen von Chijindu Ujah (27), das der Cas nun bestätigte. Bereits Mitte September war auch Ujahs B-Probe positiv gewesen, gefunden wurden zwei Substanzen, die in ihrer Wirkung anabolen und androgenen Steroiden ähneln.