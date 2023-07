Costa del Sol: Britische Touristen lassen in Spanien den «Badetuch-Krieg» eskalieren 

Der Kampf um gute Plätze am Pool nimmt immer groteskere Züge an: Britische Ferienreisende stehen im Morgengrauen zwei Stunden lang an und schicken ihre Kinder, um ältere Touristen auszustechen.

Eigentlich sind Ferien dazu da, sich zu erholen und die Seele baumeln zu lassen. Doch für viele Hotelgäste in den Badeorten in Spanien fängt mit den Ferien jeweils auch ein unerbittlicher Kampf um die besten Plätze am Pool an – und dafür bringen die Touristinnen und Touristen gerne Opfer.

So berichtet die Daily Mail aus einem Hotel nahe Malaga, dass sich ferienhungrige Britinnen und Briten kurz nach Sonnenaufgang auch schon mal zwei Stunden lang in eine Schlange stellen, um die bevorzugten Plätze zu ergattern. Ziel ist es, nach Öffnung des Pools zu den gewünschten Liegestühlen zu sprinten und diese mittels Badetuch zu markieren bzw. zu besetzen. Um die Wartezeit erträglich zu machen, bringen sie Stühle und Bücher mit.

Eltern schicken Kinder vor

Doch kaum öffnet der Poolbereich um 10 Uhr, gibt es kein Halten mehr: Wie eine Augenzeugin gegenüber der Zeitung angibt, bricht dann jeweils «der Wahnsinn» aus. Die Leute würden buchstäblich hineinsprinten und teils ihre schnelleren Kinder vorschieben, die dann weniger mobile ältere Urlauber überholen und so ausstechen. Die Frau sagt weiter: «Ich war in der Woche vor Beginn der Ferien dort, also weiß Gott, wie es jetzt ist.» Besonders die Plätze in der Nähe des Kinderbeckens mit den Rutschen seien in ihrem Hotel beliebt, weiß die Frau. Und ein anderer Gast hat beobachtet, dass auch die Nähe zur Stelle, wo man sich am Bierhahn selbst bedienen darf, besonders beliebt ist.

Ist einmal reserviert, geht man frühstücken

Ist die Liege einmal reserviert, fällt der Stress von den Leuten ab und sie gehen ausgiebig frühstücken. So bietet sich ein seltsames Bild: Die Liegestühle sind zwar ausnahmslos mit Badetüchern belegt, doch der Pool bliebt menschenleer.

Das Hotel in Benalmádena ist bei weitem nicht das einzige, wo das Problem bekannt ist. So haben sich etwa Touristen auf Teneriffa die Bezeichnung «Liegestuhl-Krieger» erworben, weil sie bis zu dreieinhalb Stunden vor Eröffnung der Pool-Bereiche zu den Liegestühlen schlichen und dort ihre Tücher auslegten. Allerdings sind die Britinnen und Briten nicht die einzigen, die so «kämpfen»: So wurden an de Costa Blanca Einheimische beobachtet, die noch vor Morgengrauen am Strand ihre Matten auslegten und daneben im Stil der ersten Astronauten auf dem Mond Spanienflaggen setzten.