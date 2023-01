Cornwall : Britische Weltraum-Mission scheitert vor Erreichen der Erdumlaufbahn

Vom Boden des Vereinigten Königreichs ist erstmals eine Rakete ins All gebracht worden. An Bord der Rakete sind neun Satelliten für zivile und Verteidigungszwecke. Sie sollten unter anderem zur Entdeckung von Schleusern und der Wetterbeobachtung dienen.

Doch die Weltraum-Mission ist in der Nacht auf Dienstag gescheitert. «Wir scheinen eine Anomalie zu haben, die uns daran gehindert hat, die Umlaufbahn zu erreichen», schrieb das Unternehmen Virgin Orbit, das den Raketenstart aus Cornwall im Südwesten Englands organisiert hatte, im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die am späten Montagabend an Bord eines umgebauten Boeing-747-Flugzeugs gestartete Rakete war die erste, die von britischem Boden aus ins All gebracht wurde.