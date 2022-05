Großbritannien : Britischer Abgeordneter wegen Vorwürfen sexueller Gewalt festgenommen

Ein Abgeordneter der britischen Regierungspartei ist wegen Vorwürfen der sexuellen Gewalt festgenommen worden. Die Londoner Polizei teilte am Dienstag mit, dem Verdächtigen würden verschiedene Taten, darunter sexuelle Nötigung und Vergewaltigung, zwischen 2002 und 2009 zur Last gelegt.

Laut Polizei ist der Mann zwischen 50 und 60 Jahren alt. Die ihm zur Last gelegten Taten wurden demnach in London begangen. Die Ermittlungen dauerten an und der Verdächtige befinde sich bis auf weiteres in Gewahrsam, erklärte die Polizei.