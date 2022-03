«Schmutzige Tricks» : Britischer Verteidigungsminister erhielt Fake-Anruf von «ukrainischem Premier»

In einem Tweet gab der britische Verteidigungsminister Ben Wallace gestern bekannt, er sei Opfer eines Telefonbetrugs geworden: Ein Mann gab sich ihm gegenüber als ukrainischer Premierminister aus. Wallace vermutet Russland dahinter.

via REUTERS

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace ist nach eigenen Angaben von einem Betrüger angerufen worden, der sich als Ministerpräsident der Ukraine ausgegeben hat. Wallace warf Russland in diesem Zusammenhang «schmutzige Tricks» vor. Er habe eine Untersuchung angeordnet um zu ermitteln, wie es dem Schwindler am Donnerstag gelungen sei, in einer Videoschalte mit ihm zu sprechen.