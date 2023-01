Verrückte Challenge: Britischer Youtuber durchquert Luxemburg auf rosa Barbie-Rad

Der 27-jährige Max Fosh ist ein erfolgreicher Youtuber in Großbritannien. Dank seiner Videos, in denen er sich völlig verrückten Herausforderungen stellt, hat er stolze 1,52 Millionen Abonnenten auf seinem Kanal. Die jüngste seiner selbst gestellten Challenges hat den Youtube-Star ins Großherzogtum gebracht. Doch wieso gerade nach Luxemburg? Kennt man den Inhalt seiner Herausforderung, weiß man: Er hat die richtige Wahl getroffen, denn er hat es sich zur Aufgabe gemacht auf einem Fahrrad für Kinder ein ganzes Land zu durchqueren, und zwar aus den folgenden zwei Gründen: «Weil es noch nie jemand gemacht hat und weil mein Kumpel Zach mir gesagt hat, dass ich es nicht schaffe», so der 27-jährige.

Als er bei Google «Welches ist das kleinste Land, das ich auf einem Barbie-Rad durchqueren kann?» eingab, hat ihn die Suchmaschine auf die Antwort gebracht: Luxemburg. Und so beschloss er von Martelingen nach Bollendorf zu radeln. Das sind fast 50 Kilometer von der belgischen bis zur deutschen Grenze durch das beschauliche Großherzogtum. Seine Reise hat er Mitte Dezember angetreten, nach seinem Besuch in einem Spielzeugladen, wo er sein Transportmittel samt passendem Einhorn-Helm gekauft hatte.

Zwar war er sich sicherlich bewusst, dass er nicht wie gewöhnlich 2,5 Stunden mit dem Rad für die Strecke brauchen würde, hatte aber wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass es so lange dauern würde. Er hatte offenbar nicht die Topografie des Großherzogtums bedacht, wo sich zahlreiche Höhenunterschiede bieten, die mit einem solchen Kinder-Fahrrad noch komplizierter zu überwinden sind als mit einem für Erwachsene. Nach den ersten zurückgelegten Kilometern und einer Pause an einer Tankstelle hat er sein erster Resümee gezogen: «Ich habe 3,5 Kilometer in einer Stunde zurückgelegt, also brauche ich 14 Stunden, um die Herausforderung zu meistern».

Darüber hinaus hat sich der Brite einen der kältesten Tage für sein Abenteuer ausgesucht: MeteoLux hatte bis zu -10 Grad Celsius für den von Max erwählten Tag gemeldet. Als die Nacht hereinbrach verschlechterte sich seine körperliche Verfassung. «Ich habe einen brennenden Hintern», sagte er schon nach der Hälfte seiner Reise. Kurz nach dem 34. Kilometer entschied er sich für eine längere Pause. «Mein Körper hatte genug», so der Youtuber.