Brexit : Britisches Kabinettsmitglied – EU will London für Brexit bestrafen

Im Streit um Brexit-Regeln für Nordirland hat ein britisches Regierungsmitglied der EU vorgeworfen, sie wolle Großbritannien für den EU-Austritt bestrafen.

«Ich denke, sie will dem Vereinigten Königreich ein schlechtes Gewissen machen, weil es die EU verlassen hat», sagte der Staatssekretär für Brexit-Chancen, Jacob Rees-Mogg, am Freitag der BBC. «Das untermauert ihre ganze Politik, und sie kümmert sich nicht wirklich um die Folgen.» Rees-Mogg sagte, Großbritannien dürfe keine Rücksicht nehmen. «Wir müssen unseren eigenen Weg gehen. Wir sind ein unabhängiges Land, und was die EU will und denkt, ist zweitrangig.»