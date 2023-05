Neues Gutachten: Britisches Parlament droht laut Prüfbericht zu zerbröseln

Das Gremium monierte fahrlässig langsame Instandsetzungsarbeiten, die sich vor allem auf Nachbesserungen am Palace of Westminster beschränkten, die aber rund zwei Millionen Pfund (rund 2,29 Millionen Euro) pro Woche kosteten. Am Mauerwerk bröckele der Putz ab. Außerdem gebe es so viel Asbest, dass nur für dessen Beseitigung «schätzungsweise 300 Personen notwendig sein könnten, die zweieinhalb Jahre arbeiten müssten, während das Gebäude nicht benutzt wird», hieß es in dem Gutachten vom Mittwoch.