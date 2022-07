«Was soll das?» : Britney Spears irritiert erneut mit zu viel nackter Haut

Popstar Britney Spears weilt zurzeit in London. Auf Instagram teilt sie heiße Schnappschüsse Fotos, die sie nackt im Hotelzimmer zeigen. Einige Fans zeigen sich verwundert.

Die Fotos kommentiert die Sängerin mit: «Herz oder Blume?» Ihre Fans zeigen sich besorgt. «Was soll das?», «Was willst du uns damit beweisen?» und «Bitte hör auf damit», heißt es in mehreren Kommentaren. Ein User fragt sich zudem, ob sie jemand zu den Fotos gezwungen habe.

Darum zeigt sich Britney gerne so freizügig

Fakt ist: Britney selbst postet bereits seit Monaten immer wieder freizügige Fotos von sich. Sie erklärte einst auf Insta den Grund: «Weil ich in diese Welt nackt geboren wurde. Ich wollte mich auf eine leichtere Art sehen. Nackt. So wie ich geboren wurde. Ich bin eine wunderschöne Frau, die sich selbst in ihrer pursten Form ansehen muss».