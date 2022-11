Zu viel getanzt: Britney Spears leidet an unheilbarer Nervenkrankheit

Britney Spears (40) leidet an einer unheilbaren Nervenkrankheit. Dies verrät der Popstar in seinem letzten Post auf Instagram.

Im Post beschreibt Britney das Ausmaß ihres Leidens: «Ich wache bestimmt dreimal die Woche im Bett auf und meine Hände sind vollständig taub. Dann fühlt es sich so an, als würden Nadeln von der rechten Seite meines Körpers bis hoch zu meinem Nacken schießen.»

Dennoch bleibt die Musikerin weiter in Bewegung und postet fleißig Tanzvideos von sich. «Wenn ich tanze, spüre ich keinen Schmerz mehr. Es ist so, als würde sich mein Verstand buchstäblich an den Ort meines inneren Kindes begeben. Und obwohl ich mich nicht mehr so bewegen kann, wie ich es einst konnte, so bin ich davon überzeugt, dass mein Glaube daran mir Kraft gibt», erklärt sie.