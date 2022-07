Sensation! : Britney Spears plant Comeback mit Elton John

Britney Spears soll an einer neuen Single arbeiten.

Es war eine schwere Zeit für Britney Spears in der Vormundschaft ihres Vaters und der kürzlich erlittenen Fehlgeburt. Doch nun geht es für die frischgebackene Ehefrau bergauf, denn die Popsängerin kehrt zurück in unsere Ohren.

Wie die «New York Post» schreibt, soll die 40-Jährige an einer neuen Single arbeiten und das mit Elton John. Wobei das Musikstück gar nicht «neu» ist, denn laut Insiderinformationen soll es sich um einen Remix von «Tiny Dancer» handeln – und das sollen Elton und Britney sogar im Duett performen.

Britney und Elton präsentieren den Sommer-Hit

Der 75-Jährige und der Popstar sollen sich vergangene Woche heimlich in einem Tonstudio des Star-Produzenten Andrew Watt in Beverly Hills getroffen haben und den Remix in einer einzigen Session aufgenommen haben: «Es war Eltons Idee mit der Neuversion und Britney ist ein riesiger Fan von ihm.»