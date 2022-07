Mit kräftiger Stimme : Britney Spears überrascht mit neuer Version von «Baby One More Time»

Die neue Version aufnehmen, will Britney übrigens nicht.

Britney Spears überrascht ihre Fans mit einem Video, in dem sie ihren berühmten Song «...Baby One More Time» zum Besten gibt. Es ist eine neue Version, verkündet sie auf Instagram. Sie erzählt, dass sie gerade dabei sei, ihre Wäsche zu waschen und zu sortieren.