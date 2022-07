«Du hast mich missbraucht!» : Britney Spears wettert gegen ihre Mutter

Für Britney Spears dürfte die Zeit der Aufarbeitung gekommen sein. Auf Twitter hat die Sängerin einen Enthüllungs-Text an ihre Mutter Lynne veröffentlicht.

Dass die Popsängerin mit ihrer Familie auf Kriegsfuß steht, ist wohl kein Geheimnis. Doch nun richtet die frisch Verheiratete sehr harte Worte an ihre Mutter.

In ihrem mittlerweile wieder gelöschten dreiteiligen Enthüllungs-Text an Lynne zählt die Musikerin auf, was ihre Mutter ihr angeblich angetan haben soll. Die «weniger schlimmen» Offenbarungen sind zum Beispiel, dass Lynne ihrer Tochter Koffein verweigert haben soll und Fotos von ihr absichtlich wegräumte.