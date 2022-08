Kevin Federline: Britneys Ex erhebt Vorwürfe – Söhne wollen sie wegen Nacktfotos nicht sehen

«Diese ganze Sache war schwer zu beobachten»

Trotz seiner Kritik stellte der Tänzer klar, dass die Kinder Britney lieben würden und sie viel «Mitgefühl» für sie hätten. Es sei jedoch nicht einfach für sie, sich selbst inmitten nackter Instagram-Posts ihrer Mama zu sehen. «Ich versuche, ihnen immer zu erklären: ‹Vielleicht sind die Fotos nur eine andere Art, wie sie versucht, sich auszudrücken.› Aber das ändert nichts an der Tatsache, was es mit ihnen macht. Es ist schwierig», so Federline – und fügte an: «Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, als Teenager auf die High School gehen zu müssen.»