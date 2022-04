Sam Asghari : Britneys Verlobter richtet sich an Brad Pitt – «Wir haben ein Problem, Buddy»

Im Ankleidezimmer seiner Zukünftigen findet der Fitnesstrainer ein eingerahmtes Bild vom Schwarm der Sängerin. Statt eifersüchtig zu reagieren, löst er die Situation auf seine Art.

Sam Asghari (28) macht eine unerwartete Entdeckung im Ankleidezimmer seiner Verlobten (40). «Wir haben ein großes Problem», startet er in seinem Video, das er auf Instagram teilt. Sorgfältig eingerahmt steht da nämlich das Bild eines durchtrainierten Mannes mit Cowboyhut, der mit nacktem Oberkörper breitbeinig dasteht und verschmitzt in die Kamera lächelt. Als er seine Liebste danach fragt, wer der Mann ist, antwortet sie bloß, das sei «The one and only».