Luxemburg: Bronchiolitis-Fälle bringen Kannerklinik an ihre Grenzen

Am heutigen Mittwoch zählte die Kannerklinik 56 Kinder, die sich in Behandlung befinden – davon zwei Drittel wegen Bronchiolitis. Sechs Kleinkinder befanden sich auf der Intensivstation – drei davon wegen Bronchiolitis. Alle drei waren noch keine sechs Monate alt. «Wir haben die Situation im Griff, aber es sind schon sehr viele Bronchoilitis-Fälle, mit denen wir derzeit zu tun haben», erklärt Dr. Serge Allard, Präsident der luxemburgischen Gesellschaft für Pädiatrie.

Immerhin seien diese Zahlen schon niedriger als noch in der Vorwoche, wo 62 Kinder stationär behandelt werden mussten. «Aber das ist immer noch fast die doppelte Anzahl an Betten, die in der Kannerklinik normalerweise zur Verfügung stehen», stellt Dr. Allard fest. Auch wenn mittlerweile zusätzliches Personal eingestellt und Material beschafft wurde, bleibt die Anspannung groß, denn «von 6000 besonders gefährdeten Kindern sind seit einem Monat 160 stationär behandelt worden», klagt Dr. Allard, der frühestens in mehreren Wochen ein Licht am Ende des Tunnels erwartet.