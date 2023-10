«Broschtkriibslaf»: In Rosa gegen Brustkrebs durch Hesperingen

Der Rosa Oktober rückt das Thema Brustkrebs in den Vordergrund.

In Luxemburg werden jedes Jahr etwa 500 neue Brustkrebs-Fälle diagnostiziert. Die Vereinigung Europa Donna Luxembourg will für das Thema sensibilisieren und organisiert anlässlich des Brustkrebsmonats Oktober, der im Zeichen der Farbe Rosa steht, den «Broschtkriibslaf». Mehr als 1700 Personen haben sich für den Lauf angemeldet, der am Samstag um 10 Uhr im Gemeindepark Hesperingen startet.