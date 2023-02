Luxemburg : Berauschter Beifahrer dreht nach Unfall durch

LUXEMBURG – Am Dienstag wurde der Beifahrer eines Fahrzeugs nach einem Unfall wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Körperverletzung festgenommen. Das berichtet die Police Grand-Ducale.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Verdächtigen und seine Vorführung beim Untersuchungsrichter an.

«Am Dienstag gegen 13 Uhr ist es in der Rue de Clausen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen», berichten die Ordnungskräfte. Ein Auto war gegen einen Betonpfeiler geprallt. Nachdem sich die Parteien gütlich geeinigt hatten, geriet einer der Insassen in Rage, so die Polizei weiter. Letzterer sei daraufhin wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Körperverletzung festgenommen worden.