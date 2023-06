Nach Demenzerkrankung: Bruce Willis’ Familie hatte die Anzeichen seiner Krankheit übersehen

Mit der Zeit «weitete sich die Reaktionslosigkeit» ihres Vaters aus. Doch Tallulah habe nicht an eine Krankheit gedacht, sondern, wie sie schreibt, es fälschlicherweise «persönlich» genommen. «Er hatte zwei Babys mit meiner Stiefmutter Emma Heming Willis bekommen, und ich dachte, er hätte das Interesse an mir verloren.»

Die Familie von Actionheld Bruce Willis (68) hat die ersten Anzeichen seiner Demenz übersehen . Das berichtet seine Tochter Tallulah Willis (29) in einem langen Essay für die US-amerikanische «Vogue».

«Es begann mit einer Art vager Reaktionslosigkeit, die die Familie auf einen Hollywood-Hörverlust zurückführte», offenbart die jüngste Tochter von Willis und Demi Moore (60) in dem am Mittwoch veröffentlichten Stück. Man sei davon ausgegangen, dass sein Gehör durch die Dreharbeiten für die «Stirb langsam»-Filmreihe beeinträchtigt worden war. Mit der Zeit «weitete sich die Reaktionslosigkeit» ihres Vaters aus.

Doch Tallulah habe nicht an eine Krankheit gedacht, sondern es fälschlicherweise «persönlich» genommen. «Er hatte zwei Babys mit meiner Stiefmutter Emma Heming Willis bekommen, und ich dachte, er hätte das Interesse an mir verloren.» Sie habe sich in ihrer Jugend eingeredet: «Ich bin nicht schön genug für meine Mutter, ich bin nicht interessant genug für meinen Vater.»