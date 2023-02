Demenzerkrankung: Bruce Willis’ Mutter hat Angst, dass er sie nicht mehr erkennt

Vor wenigen Tagen machte Bruce Willis’ Familie publik, dass der Action-Held an Demenz erkrankt ist. Die Diagnose lautet Frontotemporale Demenz (FTD). Freunde und Stars stehen dem Schauspieler und dessen Familie in der schweren Zeit bei. Allen voran sollen sich Ehefrau Emma Heming-Willis (44) und auch Ex-Frau Demi Moore (60) um den Erkrankten kümmern. Besonders besorgt soll aber Willis Mutter Marlene (86) sein.

«Normale Gespräche sind nicht mehr möglich»

Über die Demenz-Diagnose wusste Gliem schon länger Bescheid. Bereits vor einem Jahr hätte Marlene ihnen gesagt, dass Willis an Demenz leide. «Sie sagt, sie ist sich nicht sicher, ob ihr Sohn sie noch erkennt», erzählt der Musiker dem Boulevardblatt. Er sei in seinem Verhalten sehr gebremst und es würde immer eine leichte Aggressivität mitschwingen.

Normale Gespräche seien nicht mehr möglich, was bei der Krankheit aber üblich sei. «Es tut mir besonders für seine Kinder und seine Frau leid, die als Angehörige ja mitleiden. Scout und Tallulah sind zwei ganz starke Mädchen, die jetzt für ihren Papa da sind, so wie er früher für sie da gewesen ist», so Gliem weiter. Willis Töchter seien im Jahr 2017 bei ihm in Deutschland zu Besuch gewesen und würden ihn «Onkel» nennen.