Promi-Familien: Bruce Willis, Sylvie Meis und Co. zeigen – so harmonisch kann Patchwork sein

Die Moderatorin schwärmt aktuell in einem Interview mit der «Gala» von der neuen Partnerin ihres Ex-Mannes Rafael van der Vaart (40): «Estavana ist eine super tolle Frau. Wunderschön. Talentiert, mit einer tollen Karriere.» Sylvie betont sogar: «Wir sind richtig gute Freundinnen.» Estavana Polman (30) sei es vor allem zu verdanken, dass sich alle so gut verstünden. Nach der Trennung 2013 hatten Sylvie Meis (45) und Rafael van der Vaart lange ein angespanntes Verhältnis. Inzwischen feiern sie sogar wieder Weihnachten zusammen, wie die Moderatorin auf ihrer Instagram-Seite stolz zeigte. «Der große Gewinner ist Damian», freut sich Sylvie über das perfekte Patchworkglück. Der 16-Jährige lebt seit drei Jahren bei seinem Vater Rafael in Dänemark, Sylvie Meis kommt jeden Monat zu Besuch.

Jennifer Lopez und Ben Affleck

JLo (53) hat aus ihrer Ehe mit Marc Anthony (54) Zwillinge, Ben Affleck (50) drei Kinder mit Jennifer Garner (50). Da gibt es sicher sehr viel zu organisieren und zu besprechen. «Wir haben gemischte Familien, doppelt so viele Leute, doppelt so viel Spass, doppelt so viel Liebe, doppelt so viele Geschenke und dreifach so viel Chaos», beschrieb die Sängerin das Patchwork-Leben auf ihrer offiziellen Internetseite «onthejlo.com». So meint sie, dass es funktioniert, weil sich die Kinder gut verstehen. Besonders die Töchter Emme (15) und Seraphina (14) gelten als beste Freundinnen. Dadurch näherten sich auch die Sängerin und Jennifer Garner an, obwohl das Verhältnis lange als schwierig galt: So besuchten sie im Januar gemeinsam eine Aufführung von Seraphina, wie «Page Six» berichtete.