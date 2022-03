Nach Herzproblemen : Bruder von Maria Teresa aus Koma erwacht

Der Bruder von Großherzogin Maria Teresa, Antonio Mestre, ist am Sonntag aus seinem Koma erwacht.

Seit dem 28. Mai lag der 58-jährige Antonio Mestre im Koma und wurde in einem Krankenhaus in Florida behandelt. Auslöser waren Herz-Kreislauf-Probleme. Am Sonntag ist er wieder aufgewacht, teilte der großherzogliche Hof am Montag mit.

Großherzogin Maria Teresa befindet sich seit dem 1. Juni in den USA am Krankenbett ihres älteren Bruders. Sie hatte einen Norwegen-Besuch an der Seite des Großherzogs vorzeitig abgebrochen. Auch in den kommenden Tagen wird sie in Florida bleiben.