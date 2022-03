Mehr als 20 Messerstiche: : Bruder von vergewaltigter Frau gesteht Mord

Er habe eine «sehr große Wut» gehabt, sagen die Ermittler über einen 17-Jährigen, der den Vergewaltiger seiner Schwester erstochen haben soll.

Mit 23 Messerstichen soll ein Teenager in Baden-Württemberg Selbstjustiz geübt und den mutmaßlichen Vergewaltiger seiner Schwester ermordet haben. Der 17-Jährige habe eine «sehr große Wut» gehabt und die Gewaltattacke eingeräumt, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Dieter Inhofer am Freitag in Freiburg. Der 27-jährige mutmaßliche Vergewaltiger war am Mittwochabend unter einem Vorwand auf einen Parkplatz in Neuenburg am Rhein an der Grenze zu Frankreich gelockt worden. Dort warteten der 17-jährige, sein Vater und ein 21 Jahre alter Freund auf den Mann. Die Staatsanwaltschaft wertet das Verbrechen als gemeinschaftlichen Mord. Die drei Männer kamen in Untersuchungshaft.