Katastrophe in Taiwan : Brücken-Crash nach dem Start – mehrere Tote

Eine Maschine der Transasia Airways mit über 50 Personen an Bord ist am Mittwoch über Taipeh in einen Fluss gestürzt. Dabei kamen mehrere Personen ums Leben.

Sekunden nach dem Start in der Millionenmetropole Taipeh ist ein Passagierflugzeug mit 58 Menschen an Bord in einen Fluss gestürzt. Mindestens 15 Menschen kamen bei dem Unglück am Mittwoch ums Leben, die Bergungsarbeiten erwiesen sich als langwierig. Stunden nach dem Absturz waren 28 Insassen geborgen, 30 wurden vermisst, teilte die taiwanische Luftfahrtbehörde mit.

Die Turboprop-Maschine vom Typ ATR 72 hatte sich nach dem Start in der Luft zur Seite geneigt, eine Hochstrasse gestreift und war dann in den Fluss Keelong gestürzt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur CNA. Nach Angaben des Tourismusministeriums befanden sich 31 Passagiere aus China an Bord.

Viele Eingeschlossene haben wohl nicht überlebt

Die Vermissten seien entweder in dem Wrack oder flussabwärts getrieben, sagte Feuerwehrsprecher Wu Jun Hong. «Im Augenblick sieht es nicht gut aus», sagte er an der Unfallstelle. «Diejenigen, die im Vorderteil des Flugzeugs waren, haben wahrscheinlich nicht überlebt.»

In taiwanischen Medien waren Bilder von der Maschine einige Dutzend Meter vom Ufer des Flusses Keelung entfernt zu sehen. Der Flugzeugrumpf war halb unter Wasser, eine Tragfläche fehlte. Rettungskräfte benutzten Schlauchboote, um Insassen und Gepäck zu bergen. Das Flugzeug erfasste beim Absturz in den Fluss auch ein Taxi, dessen Fahrer verletzt wurde.

Die Rettung live:

Um 10.55 Uhr Kontakt zur Maschine verloren

Laut CNA handelte es sich um einen Flug der taiwanischen Fluggesellschaft TransAsia Airways. Demnach war das Flugzeug auf dem Weg von Taipeh zur Insel Kinmen. Die Flugbehörden hätten gegen 10.55 Uhr (Ortszeit) den Kontakt zu der Maschine verloren, hiess es.

Eine TransAsia-Maschine gleichen Typs war im vergangenen Juli verunglückt, als sie bei einem Landeversuch auf der Insel Penghu abgestürzt war. Dabei starben 48 Menschen, zehn weitere wurden verletzt. Stürmisches Wetter und schlechte Sicht wurden für das Unglück verantwortlich gemacht.

Ein weiteres Dashcam-Video, welches das Unglück zeigt: