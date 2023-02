Luxemburg: Brückenbaustelle auf der N7 sorgt für begeisterte Blicke

Am Samstagmorgen fanden in Luxemburg spektakuläre Bauarbeiten statt.

«Es ist spektakulär und solche Umzüge werden nicht jeden Tag durchgeführt», sagte Eric Deneil, Geschäftsführer der Firma Techno Métal Industrie mit Sitz in Andenne, Belgien. «Vor allem so wie hier mit einem sehr großen Kran, von dem es in Europa nur drei Exemplare gibt. Die Schwierigkeit bei der Operation: Wir müssen präzise arbeiten und alles so koordinieren, dass die Lasten ausgeglichen bleiben.»