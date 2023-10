Brüder angeklagt: Hatten sie einen Anschlag auf Kirchenbesucher geplant?

Sie sollen einen Sprengstoffanschlag auf Besucher einer Kirche in Schweden geplant haben – nun hat die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg Anklage gegen zwei syrische Brüder aus Hamburg und dem Allgäu erhoben. Der Ältere (29) soll den «radikal-islamistisch motivierten» Anschlag seit Frühjahr 2023 geplant haben, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Der Angriff sei als gewaltsame Reaktion auf Koranverbrennungen in dem Land geplant gewesen. Viele Menschen hätten getötet oder verletzt werden sollen.