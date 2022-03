Shitstorm nach Karikatur : Brüllende Williams nicht sexistisch und rassistisch

Eine Karikatur von Serena Willams nach dem Finale der US Open sorgte für Aufregung. Der Presserat hat nun entschieden: Sie ist weder rassistisch noch sexistisch.

Eine als rassistisch und sexistisch kritisierte Karikatur von US-Tennisstar Serena Williams hat nach Auffassung des australischen Presserats nicht gegen den Pressekodex des Landes verstoßen. Das Gremium urteilte am Montag, dass die in der Zeitung «Herald-Sun» veröffentlichte Karikatur mittels «Übertreibung und Absurdität» das Fehlverhalten von Williams auf den Punkt bringe und die ethischen Richtlinien nicht verletze.

Es habe «ausreichend öffentliches Interesse» daran bestanden, den Streit zwischen Williams und einem Schiedsrichter bei den US Open in New York im vergangenen Jahr zu kommentieren, hieß es weiter. Knights Zeichnung zeigt eine überdimensionale Williams mit wulstigen Lippen und einem riesigen Hinterteil, die ihren Schläger zertrampelt und gerade einen Schnuller ausgespuckt hat. Im Hintergrund fragt der Schiedsrichter ihre Gegnerin Naomi Osaka: «Können Sie sie nicht einfach gewinnen lassen?»