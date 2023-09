Brüssel: Wohnhaus von belgischem Kindermörder Marc Dutroux nun Gedenkgarten

Ein Gedenkgarten soll künftig an die schrecklichen Taten des belgischen Kindermörders Marc Dutroux erinnern. Er wurde am Dienstag in Charleroi südlich von Brüssel eröffnet, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete. Zuvor stand an der Stelle eines der beiden Häuser, in denen Dutroux seine Verbrechen beging.