Französische Show: Bruno Berberes hat das «The Voice»-Casting in Luxemburg etabliert

DIFFERDINGEN – Am 3. September werden in Differdingen Auditions für die neue Staffel der französischen Ausgabe von «The Voice» abgehalten. Wir haben uns mit Casting-Direktor Bruno Berberes unterhalten.

Am 3. September ist es wieder so weit: Dann finden in Differdingen erneut Auditions für die französische Gesangs-Castingshow «The Voice» statt. Auch Casting-Direktor Bruno Berberes wird als Jury-Mitglied mit dabei sein, um sich die Stimme der rund 50 im voraus ausgewählten Kandidaten und Kandidatinnen anzuhören. Die Sendung «The Voice» hat in Frankreich Millionen von Zuschauern und könnte auf Kandidaten aus Luxemburg eigentlich verzichten. Doch das Großherzogtum ist in den vergangenen Jahren eine Hauptetappe der Casting-Tour geworden. «Ich verbringe hier immer eine gute Zeit», sagt Berberes im Interview mit L'essentiel.

Er komme nicht nur beruflich für den eintägigen Casting gern nach Luxemburg, sondern genieße das Land auch in seiner Freizeit. «Sobald man über die Grenze fährt, herrscht plötzlich ein Gefühl von Ruhe. Selbst die Kandidaten und Kandidatinnen, die wir hier casten, wirken sehr gelassen. Außerdem hebt sich das Land durch seine multikulturelle Gesellschaft hervor, was wir auch in den Castings zu spüren bekommen», sagt er.

Die Idee, in Luxemburg Auditions für «The Voice» durchzuführen, habe Berberes seinerzeit selbst gehabt. Der ehemalige Leiter der französischen Auswahl für den «Eurovision Song Contest» sei enttäuscht gewesen, dass Luxemburgan diesem nicht mehr teilnimmt. «Wir haben das wieder einigermaßen wett gemacht, indem wir ‹The Voice› nach Luxemburg bringen», meint er.

Doch was genau braucht es, um sich von den anderen Kandidaten abzuheben und bei den Dreharbeiten der nächsten Staffel im November dabei sein zu dürfen? «Die Kandidaten müssen Interesse zeigen und uns überraschen. Sie müssen nicht unbedingt das singen, was jeder bereits kennt – ganz im Gegenteil. Ein Song von einem berühmten Künstler auszuwählen ist zwar völlig in Ordnung, aber man sollte etwas Neues reinbringen. Die Stimme und das Auftreten machen dann den Rest», erklärt der Casting-Direktor.

Wer weiß – vielleicht befindet sich der nächste Star von «The Voice» unter den Kandidaten und Kandidatinnen, die am 3. September in Differdingen auftreten.