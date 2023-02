Durchbruch in der Forschung :

Durchbruch in der Forschung : Brustkrebs ist am Fingerabdruck erkennbar

Einem Team von Wissenschaftlern rund um Simona Francese ist es gelungen, eine bahnbrechende Methode zu entwickeln, um Brustkrebs zu erkennen. Bei der Methode wird der Schweiß am Finger untersucht. Die Forscher wendeten die Maldi-Massenspektrometrie an, wobei eine Masse an chemischen Verbindungen analysiert wird. Normalerweise wird diese Technologie eingesetzt, um Drogen, Arzneimittel und biologische Moleküle in Gewebeschnitten abzubilden. Offenbar kann sie auch zur Erkennung von Brustkrebs angewandt werden.

Simona Francese arbeitete jahrelang für die Polizei, wo sie Tatorte auf Fingerabdrücke untersuchte. Sie erforschte, was man aus Fingerabdrücken über den Menschen erfahren kann. «Bei der Suche nach Molekülen, die uns das Geschlecht einer Person verraten, sind wir auf einige Moleküle gestoßen. Wir fanden kleine Proteine und Peptide, die auch als potenzielle Biomarker für Brustkrebs infrage kommen», so Prof. Francese in der britischen «Times».

98-prozentige Genauigkeit

Das Forschungsteam führte eine Studie mit 15 Frauen durch. Fünf davon hatten gutartige Knoten in der Brust, fünf hatten Brustkrebs im Frühstadium und fünf Frauen hatten metastasierenden Brustkrebs. Der Fingerabdrucktest konnte diese Diagnosen mit 98-prozentiger Genauigkeit bestätigen. Das zeigte die Studie, die in der Fachzeitschrift «Scientific Reports» veröffentlicht wurde.

Verlust von Fingerabdrücken

Diese neuartige Technik befinde sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium, betont das Forschungsteam. Jedoch seien die Ergebnisse sehr vielversprechend. Man plane weitere Forschungsarbeiten, um die Ergebnisse an einer größeren Anzahl an Probandinnen zu bestätigen. Die Wissenschaftler beteuern, dass das Verfahren großes Potenzial habe und man untersuchen möchte, ob es auch bei anderen Krebsarten angewandt werden könne.

Alternative zu herkömmlichen Untersuchungen

Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen. Laut Krebsliga Schweiz erkranken in der Schweiz jährlich 6550 Menschen an Brustkrebs – 1410 Menschen sterben daran. Weltweit sind es 2,3 Millionen Menschen, die jedes Jahr an Brustkrebs erkranken, und mehr als 600.000 Menschen, die daran sterben, wie die Sheffield Hallam University schreibt.

Entdecken Ärztinnen und Ärzte Brustkrebs sehr früh, ist die Behandlung oft einfacher und die Heilungschancen sind höher. Dabei ist laut Krebsliga Schweiz die Mammografie die wichtigste Untersuchung, um bei Frauen ab 50 Jahren Brustkrebs frühzeitig zu erkennen.

