Luxemburg : Brutale Schläger prügeln Mann krankenhausreif

ESCH/ALZETTE – In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Mann in der Rue de Belvaux in Esch Opfer eines gewalttätigen Raubüberfalls. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein Mann wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Rue de Belvaux in Esch Opfer eines Raubüberfalls, wie die Polizei mitteilt. Er wurde gegen 2.20 Uhr von zwei Personen angegriffen und seines Mobiltelefons beraubt. Er erlitt Verletzungen am Kopf und an den Rippen. Das Opfer wurde mit einem Krankenwagen zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Hausdurchsuchung konnte die Polizei wenig später die beiden mutmaßlichen Täter in Esch aufspüren. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen, das gestohlene Handy wurde beschlagnahmt. Die Täter werden am Montag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.