Luxemburg : Messerangriff in Düdelingen – eine Person verletzt

DÜDELINGEN– Eine Person soll nach einem Angriff am Dienstag kurz vor 14 Uhr in der Rue de l'Eglise im Herzen von Düdelingen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Angriff soll sich in der Rue de l'Eglise in Düdelingen ereignet haben.

Gegen 13.45 Uhr soll am heutigen Dienstag ein Jugendlicher in der Rue de l'Eglise in Düdelingen zwei weitere Jugendliche angesprochen haben, wie die Police Grand-Ducale am Nachmittag berichtet. Folglich soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der einer der angesprochenen Jugendlichen mit einem Messer von dem erstgenannten Jugendlichen attackiert wurde.