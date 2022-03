Studentin ermordet : Brutaler Frauenmord treibt Türken auf Straße

In der Türkei entdeckt die Polizei die Leiche einer 20-Jährigen. Ein Busfahrer hat die Frau nach einem Vergewaltigungsversuch umgebracht.

In der Türkei sind auch am Montag zahlreiche Menschen in Istanbul, Ankara und Izmir auf die Straße gegangen, um gegen Gewalt gegen Frauen zu protestieren. Der Auslöser: Am Freitag hatte die Polizei die entstellte Leiche der 20-jährigen Özgecan Aslan in einem Flußbett bei der südtürkischen Stadt Mersin entdeckt. Özgecan war Opfer eines grausamen Gewaltverbrechens geworden.