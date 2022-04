Ukraine-Krieg - Brutaler Syrien-Veteran Dwornikow führt jetzt die russische Invasion an

1 / 4 Alexander Dwornikow (rechts) leitet jetzt die russischen Invasionsbemühungen in der Ukraine an. via REUTERS Dwornikow (rechts) gilt seit seinem Einsatz in Syrien als «grausam». imago images/Russian Look Nun soll er Putin Erfolge bei der Invasion der Ukraine bescheren. Hier: russische Truppen in Mariupol am 7. April. REUTERS

Wladimir Putin hat einen Oberbefehlshaber über die russische Invasion in der Ukraine ernannt. Neu leitet Alexander Dwornikow den Einsatz russischer Truppen. Dies gaben gemäß «CNN» sowohl ein US-Beamter als auch ein europäischer Beamter bekannt. Von russischer Seite wurde die Kommando-Übernahme nicht offiziell bestätigt.

Dwornikow war 1979 in die Rote Armee eingetreten und hat sich als brutaler Generaloberst der russischen Truppen in Syrien 2016 die Auszeichnung «Held der Russischen Föderation» verdient. Seit 2016 ist er zudem als Kommandeur der Streitkräfte des russischen Militärbezirks Süd tätig.

«Grausame Erfolgsbilanz»

Der neue Oberbefehlshaber soll nun für Putin Ergebnisse liefern. So sagte der frühere britische Botschafter in Russland, Sir Roderic Lyne, am Samstag gegenüber «Sky News», Moskau habe einen neuen General mit einer «ziemlich grausamen Erfolgsbilanz in Syrien ernannt, um zu versuchen, wenigstens etwas Territorium in Donezk zu gewinnen, das Putin als Sieg präsentieren könnte.»

Wie «CNN» berichtet, war der 60-jährige Dwornikow zwischen September 2015 und Juni 2016 der erste Befehlshaber der russischen Militäroperationen in Syrien. Ziel des Einsatzes war es, die Regierung und das Militär des syrischen Präsidenten Assad zu unterstützen. Unter seinem Kommando in Syrien bombardierten russische Flugzeuge dicht besiedelte Stadtteile und verursachten große Opfer unter der Zivilbevölkerung.

Es ist zu befürchten, dass Dwornikow in der Ukraine ähnlich vorgehen wird. So fällt wohl bereits der grausame Angriff auf den Bahnhof Kramatorsk unter seinen Befehl. Bei dem Raketenangriff auf das Gebäude, in dem sich Zivilisten versteckt gehalten hatten, waren mindestens 52 Menschen ums Leben gekommen. Der Angriff schockierte zusätzlich, da die russische Rakete mit der Aufschrift «Für die Kinder» versehen war.

«Zeichen, dass es extrem schlecht läuft»

Der europäische Beamte kommentierte gegenüber «CNN» zu Dwornikows Ernennung: «Das ist ein Zeichen dafür, dass die Russen erkannt haben, dass es extrem schlecht läuft und sie etwas anders machen müssen». Laut «CNN» spekulieren Militäranalysten, dass Russlands Generäle das Ziel verfolgen, Putin vor dem 9. Mai einige greifbare Fortschritte auf dem Schlachtfeld präsentieren zu können. An dem Tag organisiert Russland traditionell eine Parade auf dem Roten Platz in Moskau, um den Sieg über Nazideutschland zu feiern.