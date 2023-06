Kenia: «Brutalste Bilder, die man sich vorstellen kann» – Content-Moderatoren verklagen Facebook

Trevin Brownie, 30, ein Südafrikaner in seinem Zuhause in Nairobi. (Archivbild)

Die Gruppe war im riesigen Zentrum für Content-Moderation von Facebook in der kenianischen Hauptstadt Nairobi beschäftigt. Die Mitarbeitenden dort prüfen Posts, Videos, Nachrichten und andere Inhalte von Nutzern in ganz Afrika und entfernen alles, was illegal ist oder gegen die Standards und Nutzungsbedingungen verstößt.

Unzureichende psychologische Unterstützung

429 Dollar plus eine kleine Zulage

Für seine Arbeit habe er pro Monat 429 Dollar plus eine kleine Zulage verdient, sagt der ehemalige Mitarbeiter. Sama habe zwar Berater zur Verfügung gestellt, diese seien aber für die konkreten Probleme der Beschäftigten nicht gut genug ausgebildet gewesen. Der Facebook-Mutterkonzern Meta wollte sich auf Nachfrage nicht zu dem Fall in Kenia äußern. Das Unternehmen Sama betonte, seine Löhne in dem Land seien vier Mal so hoch gewesen wie der örtliche Mindestlohn. Alle Beschäftigten hätten unbegrenzten Zugang zu persönlicher Beratung gehabt «ohne Angst vor Nachteilen».