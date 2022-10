Deutschland : BSI-Präsident Schönbohm soll nach Böhmermann-Enthüllung abgelöst werden

Der wegen seiner angeblichen Kontakte zu russischen Geheimdienstkreisen in die Kritik geratene Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnologe (BSI), Arne Schönbohm, wird abgelöst. Es solle ein zeitnaher Wechsel im Amt des BSI-Präsidenten erfolgen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Regierungskreisen. «Es wird geprüft, wie ein schneller Präsidentenwechsel erreicht werden kann», zitierte die «Bild»-Zeitung in einem vorigen Bericht das Bundesinnenministerium. Auch das «Handelsblatt» und der «Spiegel» berichteten unter Berufung auf Regierungskreise von einer geplanten Ablösung Schönbohms.