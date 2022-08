Ausnahme für K-Popstars: BTS muss trotz Militärdienst nicht auf Konzerte verzichten

Wahrscheinlich dürfen die Mitglieder der weltweit erfolgreichen K-Pop-Band BTS trotz des obligatorischen Militärdienstes in Südkorea weiterhin zusammen proben und international auftreten. Wie die AFP berichtete, hat Verteidigungsminister Lee Jong Sup am Montag eine entsprechende Ausnahmeregelung in Aussicht gestellt. Grund sei das nationale Interesse, den südkoreanischen Superstars auch während ihrer Armeezeit Konzerte zu ermöglichen.