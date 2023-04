Einladungen für Krönung: Buckingham-Palast bezeichnet Camilla erstmals als «Queen»

Wird am 6. Mai an der Seite von König Charles III. gekrönt: Königin Camilla. (29. März 2023)

Der Buckingham-Palast hat die Ehefrau des britischen Königs Charles III. erstmals offiziell als «Queen Camilla» bezeichnet. Genutzt wurde dieser Titel in Einladungen für die Krönung des Monarchen am 6. Mai. Bislang hatte der Palast die 75-Jährige «Queen Consort» genannt. Die Einladungen, die am Dienstag enthüllt wurden, werden an mehr als 2000 Menschen verschickt.