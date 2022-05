Martin Österdahl wehrt sich : «Bühne soll frei von politischen Statements bleiben» – sagt ESC-Chef

Steht der Eurovision Song Contest zu sehr im Zeichen der russischen Invasion in die Ukraine? Nicht, wenn es nach den Organisatoren geht. Sie wollen auch dieses Jahr Musik und Politik nicht vermischen.

Der Krieg in der Ukraine ist auch beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) Thema – ein Anlass, bei dem politische Gesten und Aussagen offiziell keinen Platz haben. Die große, internationale Bühne für derartige Statements zu öffnen, sehen die Organisatoren auch weiterhin nicht. «Vor 66 Jahren haben wir entschieden, diese Bühne frei von politischen Statements zu lassen, und wir würden sie gerne weiter frei davon lassen», sagte ESC-Chef Martin Österdahl am Mittwochabend während einer Pressekonferenz in Turin. Ihm zufolge habe man beim ersten Halbfinale am Dienstag sehen können, dass die Organisation dazu auch in der Lage sei.