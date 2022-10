EuGH : Bürger müssen persönliche Daten einfach löschen lassen können

Es liegt zukünftig an den Firmen, die an andere Firmen und Suchmaschinen weitergegebenen Daten ihrer Kunden, auf deren Aufforderung, zu löschen.

Das umfangreiche Löschen persönlicher Daten aus Verzeichnissen wie Telefonbüchern könnte künftig wesentlich einfacher werden. Haben Telefonanbieter die Kundendaten an andere Anbieter und Suchmaschinen weitergegeben, müssen sie auch dafür sorgen, dass dort die Einträge gelöscht werden, wenn die Kunden sie darum bitten. Diese müssen die Löschung nicht bei jedem Unternehmen einzeln beantragen, teilte der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag in Luxemburg mit (Rechtssache C-129/21).